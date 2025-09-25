BBVA, 2026 yılı için enflasyon tahminini yükseltti

  1. Anasayfa
BBVA, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni tahminlerini paylaştı. 2026 için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 21’den yüzde 23’e yükselirken, faiz indirimlerinin devam edeceği öngörüldü.

BBVA, Eylül 2025-Türkiye Ekonomik Görünüm raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) güçlü rezerv pozisyonu ve görece yüksek reel faiz oranlarının, yakın vadede piyasalarda oluşabilecek oynaklıklara karşı tampon işlevi görebileceği vurgulandı.

Ekonomim'de yer alan habere göre, BBVA, yılın ikinci çeyreğinde açıklanan pozitif sürpriz içeren büyüme verilerinin ardından 2025 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,5-4 aralığına yükseltti. Bu güçlü büyümenin 2026 yılına da taşma etkisi yapabileceği değerlendirilirken, kurum 2026 için temkinli duruşunu koruyarak yüzde 4’lük büyüme tahminini değiştirmedi.

FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDECEK

TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, BBVA bu sürecin daha yavaş bir tempoda ve makro ihtiyati tedbirlerle desteklenerek sürdürüleceğini öngörüyor. Politika faizinin 2025 sonunda yüzde 36,5'e, 2026 sonunda ise yüzde 30 seviyesine gerilemesi bekleniyor. BBVA, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 30 seviyesinde tutarken, 2026 için yıl sonu tahminini yüzde 21’den yüzde 23’e yükseltti. Bu revizyonun arkasında hizmet kalemlerindeki yapışkanlık ve 2026 başında beklenen idari fiyat artışlarının etkili olduğu belirtildi. Aylık enflasyonun 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 2’nin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Döviz kurlarına ilişkin tahminlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. BBVA, 2025 yıl sonunda dolar/TL kurunun 45, 2026 yıl sonunda ise 52 seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyor. 2026'da sınırlı bir reel değerlenme varsayımı korunuyor.

Ekonomim

