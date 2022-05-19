  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. BBVA’nın Garanti'deki payı yüzde 86'ya çıktı

BBVA’nın Garanti'deki payı yüzde 86'ya çıktı

BBVA’nın Garanti'deki payı yüzde 86'ya çıktı

İspanya merkezli banka BBVA’nın Garanti BBVA’daki sermaye payı yüzde 85,97'ye çıktı.

BBVA’nın gönüllü pay alım teklifi sonuçlandı. Bankadan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 18 Mayıs tarihi itibarıyla BBVA’nın Garanti BBVA’daki sermaye payı yüzde 85,97 seviyesine çıktı. Alım öncesinde bu oran yüzde 50'ydi.

KAP'a yapılan bildirimle, sürece ilişkin şu açıklama yapıldı: 

KAP’ta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gönüllü Pay Alım Teklifi sürecinde BBVA, nominal değeri toplam 1.517.195.890,189 Türk Lirası olan ve Garanti BBVA'nın toplam sermayesinin yüzde 36,12'ne tekabül eden Garanti BBVA payını satın almıştır. Söz konusu paylar için BBVA tarafından ödenen toplam tutar 22.757.938.352,85 Türk Lirası'dır. Gönüllü Pay Alım Teklifi sonucunda, işbu açıklama tarihi itibariyle, BBVA'nın Garanti BBVA'daki pay sahipliği oranı yüzde 85,97'ye ulaşmıştır."

Etiketler garanti bankası garanti bbva garantibbva
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulislerde sürpriz iddia: Seçim affı mı geliyor ?
Zamlara dur demenin yolunu böyle buldu! Evinde öyle bir şey üretiyor ki...
Türkiye dördüncü sondaj gemisine kavuştu
Yine, yeniden benzine zam!
Türkiye'nin en büyük krater gölünde büyüleyen manzara
Gülşen ateşten elbisesiyle sosyal medyayı yaktı geçti
Koronavirüs bitmeden yeni salgın başladı: Maymun çiçeği virüsü yayılıyor!
19 Mayıs'ı hangi gazeteler hatırlamadı, hangileri hatırladı ?
Dünyanın en yaşlı kadınıydı, uzun yaşamın sırrını böyle açıklamış
Tatil planı yapanlar için kritik uyarı! Tatiliniz zehir olabilir!