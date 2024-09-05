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BDDK, KKM verilerini paylaştı

BDDK, KKM verilerini paylaştı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaştı.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki azalma eğilimi sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 619,2 milyar TL seviyesinden 1 trilyon 594,4 milyar TL'ye düştü.

Aynı dönemde, krediler 14 trilyon 490,7 milyar TL'den 14 trilyon 587,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat ise 17 trilyon 503,7 milyar TL'den 17 trilyon 441,4 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 782 milyar TL'den 1 trilyon 797,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları ise 1 trilyon 538,6 milyar TL'den 1 trilyon 586 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 249,7 milyar TL'den 252,9 milyar TL'ye çıktı. Bu veriler, 29 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.

Etiketler kkm bddk veri kkm verileri kkm bakiyesi
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