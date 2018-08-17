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  3. 17 Ağustos 2018 19:43

BDDK'dan dolar artışlarına karşı bir önlem daha !

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, döviz kurlarının sürekli artışına karşı bir önlem daha aldı.

BDDK'dan dolar artışlarına karşı bir önlem daha !
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Bankaların TL alımında forward işlemlerine %25 sınırlama getirildi.

BDDK'nın açıklaması şu şekilde:

"Bilindiği üzere bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25’ini geçemeyeceği, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı, bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceği, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağı daha önce kararlaştırılmıştı. Bu defa, yukarıda belirtilen sınırlama kapsamına, bankaların vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri forward, opsiyon ve bu gibi swap dışındaki türev işlemlerinin de dahil edilmesine karar verilmiştir."

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