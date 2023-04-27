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BDDK'dan elektrikli araçlar için düzenleme

BDDK'dan elektrikli araçlar için düzenleme
Güncelleme:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerine güncelleme getirdi.

BDDK, elektrikli araçlar için verilecek kredi limitlerini artırdı.

FİYATA GÖRE VADE VE KREDİ ORANLARI BELLİ OLDU
Fiyatı 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlar için satış fiyatının yüzde 70'i oranında 48 ay vade ile kredi verilebilecek. Buna göre, 900 bin lira ile 1,8 milyon TL arası araçlarda yüzde 50 oranında kredi ve 36 ay vade ile kullanılabilecek.

Diğer yandan 1,8 ile 2,2 milyon TL arası araçlarda yüzde 30 kredi ve 24 ay vade, 2,2 ile 2,8 milyon TL arası araçlarda ise yüzde 20 kredi, 12 ay vade kulllanabilecek.

Etiketler kredi bddk kredi limiti
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