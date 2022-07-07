  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. BDDK'dan yeni kredi kısıtlama kararı

BDDK'dan yeni kredi kısıtlama kararı

BDDK'dan yeni kredi kısıtlama kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), döviz varlığı olan şirketlerin TL kredi kullanımına sınırlama getiren düzenlemenin esnetildiğini açıkladı.

BDDK'nın aldığı karar şöyle:
Şirketler, bağımsız denetciye onaylatarak bankalara verecekleri belgeleri yeminli mali müşavir onayıyla da alabilecek.

Kredi kullanabilmek için belge verme yükümlülüğü olam şirketlere beyanları esas alınarak kredi verilecek.

Kredi alan sirket beyanlarını doğrulayan belgeleri 3 ay sonra verebilecek

 

 

Etiketler kredi kredi kısıtlama karar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bade İşçil plajın yıldızı oldu! Kusursuz fiziğiyle hayran bıraktı
Bakan Koca'yı yuhaladılar! Görev başında katledilen doktorun cenazesinde büyük protesto
Metrobüs'te ''pişkin'' sapık şoku! Tacizci verdiği cevap şoke etti
Dolar kurunda 20 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Vali Gül'den doktor cinayeti için skandal paylaşım
51 ilde yapılan son seçim anketi sonuçları açıklandı
TÜİK'e talimat mı verildi? Bakan Nebati'den yanıt
Acı haberler peş peşe geliyor: 3 askerimiz şehit oldu
Altında ''olmaz'' denilen oldu! 9 ay sonra bir ilk!
İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den korkutan tahminler