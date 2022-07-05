BDDK'nın tepki çeken TL ile kredi kararında geri adım

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, BDDK’nın elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan şirketlere yönelik TL kredi kısıtlamasını esnettiğini söyledi.

BDDK geçen ay sonunda elinde belirli bir orandan fazla döviz nakdi olan bağımsız denetime tabi şirketlerin bankalardan yeni TL kredi almasını engelleyen bir karar aldığını açıklamıştı.

Habertürk’te dün konuşan Çakar şunları kaydetti: “Firmaların kredi kullanma aşamasında bağımsız denetim raporunu ibraz ediyor olması lazım. Bu kuralı esnetiyorlar. Yeminli müşavirler de dahil olacak. Daha önce kurumsal kredi kartları, tedarik finansman sistemi kapsamındaki krediler de onlar da matraha dahil ediliyordu. Bunlar da matrahtan çıkarılıyor.”

Çakar, açıklamasının devamında “Yeminli mali müşavir onayı geldi. Doğrudan borçlandırma sistemi, kurumsal kredi kartı, tedarik finansmanı kapsamındaki krediler istisna oldu. Factoring kurumlarının verdiği krediler matrah değerlendirilmesine tabi oldu” diyerek yeni kararları özetledi.

‘Kur korumalı mevduat sürdürülebilir değil’

Çakar ayrıca kur korumalı mevduatın (KKM) kur üzerindeki baskıyı alması açısından hala ciddi enstrüman olduğunu düşündüğünü belirterek KKM’nin sürdürülebilir bir şey olmadığını dile getirdi.

KKM yatırımlarının arttığını ama ilk baştaki ivmenin kaybolduğunu belirten Çakar, “Mevduatın ortalama vadesi ciddi anlamda artmış oldu, bilanço açısından ciddi katkıları var tabii ki” dedi.