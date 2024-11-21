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Beklentileri altüst etti: Nvidia merakla beklenen bilançosunu açıkladı

Beklentileri altüst etti: Nvidia merakla beklenen bilançosunu açıkladı
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ABD merkezi çip üreticisi Nvidia, bilançosunu açıkladı. Dev şirket, 3 aylık dönemde yıllık bazda neredeyse iki katına çıkarak 35,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Nvidia, bilançosunda 2025 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 27 Ekim'de sona eren 3 aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin söz konusu dönemde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 94 artışla 35,1 milyar dolara yükseldi.

Gelirini bir önceki çeyreğe göre yüzde 17 artıran Nvidia, geçen senenin aynı döneminde 18,1 milyar dolar gelir elde etmişti.

Piyasa beklentisi, Nvidia'nın bu dönemdeki gelirinin 33,2 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Çip üreticisi, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 37,5 milyar dolar olarak açıkladı.

Şirketin karı yüzde 109 arttı

Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 109 artarak 19,3 milyar dolara ulaştı.

Karını da yıllık bazda 2 katın üzerine çıkaran şirket, geçen yılın aynı döneminde 9,2 milyar dolarlık kar elde etmişti.

Nvidia'nın 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde 37 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 78 sente çıktı.

Şirketin karı piyasa beklentilerini geride bıraktı.

"Ülkeler kendi ulusal yapay zekalarını geliştirmenin öneminin farkına vardı"

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı açıklamada, yapay zeka çağının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Yapay zekanın her sektörü, şirketi ve ülkeyi dönüştürdüğünü kaydeden Huang, "Endüstriyel robotik yatırımları, fiziksel yapay zekadaki atılımlarla artıyor. Ve ülkeler ulusal yapay zekalarını ve altyapılarını geliştirmenin öneminin farkına vardılar." ifadesini kullandı.

AA

Etiketler Nvidia çip üreticisi bilanço finansal sonuçlar
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