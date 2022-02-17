Belediyeler peş peşe açıkladı: Suda KDV indirimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından AK Partili belediyeler su abonelerinden alınan KDV oranında indirime gitti. İşte KDV'yi yüzde 1'e indiren belediyeler...

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili belediye başkanlarına seslenmiş ve "AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar" demişti.

Erdoğan'ın "AK Partili belediyelerin olduğu yerde en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar" sözlerinin ardından, AK Partili belediyelerden peş peşe 'indirim' açıklamaları gelmeye başladı.

AKSARAY

Aksaray Belediyesi su ücretindeki KDV oranında indirim yaptı. Yüzde 8 olan oranı 1’e indirdi. Belediye Başkanı Enver Dinçer, gıda fiyatlarında KDV indirimi kararının ardından belediye olarak kendilerinin de su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını ve mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerine yeni fiyatlandırmanın uygulanmaya başladığını açıkladı.

BİNGÖL

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan da su abonelerinden alınan KDV oranında yüzde 7 indirim yaptıklarını açıkladı.

Başkan Arıkan yaptığı açıklamasında, enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan karar doğrultusunda yerel yönetimler olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti. Başkan Arıkan, “Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar ile içme suyu tüketim bedeli üzerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1’e indiriyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da su aboneliğine yönelik yapılan vergi indirimi kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Saygılı yaptığı paylaşımda, "Enflasyonla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı KDV indirimini şebeke suyumuzda da uyguluyoruz. Su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

NİĞDE

Niğde Belediyesi de su faturalarındaki yüzde 8'lik KDV oranını yüzde 1'e indirdi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde Belediyesi olarak halkımızın temel ihtiyaç kalemlerinden birisi olan su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indirdik. Ekonomik anlamda vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Niğde Belediyesi olarak her alanda üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın su tarifelerinde indirim yapılması talimatı üzerine yüzde 7 KDV indirimine ilave olarak Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde su tarifelerinde yüzde 7 daha indirim kararı aldıklarını söyledi. Başkan Altay, böylece Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla su fiyatlarında yüzde 14’lük indirim yaptıklarını ifade etti.

ELAZIĞ

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları sosyal medya üzerinden kent genelinde su fiyatlarındaki KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e indirdiklerini açıkladı.

Başkan Şerifoğulları sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı karar ile enflasyonla mücadele kapsamında Elazığ Belediyesi olarak su tüketim bedelindeki KDV oranını yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik şehrimize hayırlı olsun" dedi.

KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla 14 Şubat tarihinden itibaren geçerli olmak üzere su fiyatlarında Katma Değer Vergisi’ni (KDV) yüzde 1’e indirmişti.

14 Şubat’tan geçerli olmak üzere mesken, iş yeri, sanayi, inşaat başta olmak üzere bütün abone türlerinde yeni fiyat uygulanmaya başlamıştı.

BELEDİYE MECLİSLERİ BELİRLİYOR

Büyükşehir statüsündeki yerlerde su ücretlerini büyükşehir belediye meclisleri, diğer illerde ve ilçelerinde ise her belediye su fiyatını kendisi belirliyor.