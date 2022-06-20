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Benzin ve motorin satışları arttı

Benzin ve motorin satışları arttı

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin ve motorin satışları mayıs ayında artış gösterdi.

Petrol Sanayi Derneği(PETDER) verilerine göre, benzin satışları Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57,87 artışla 350 bin 578 m3 oldu.
Aynı ayda motorin satışları yüzde 22,53 artışla 2 milyon 653 bin 76 metreküp olarak gerçekleşti.

Fuel oil satışları yüzde 50,72 artışla 13 bin 999 ton olurken, gazyağı satışları yüzde 6,82 artışla 141 m3 seviyesine geldi.

Otogaz satışlarının yüzde 43,52 artışla 269 bin 575 ton olduğu belirtildi.

İLK BEŞ AYDA SATIŞLAR ARTTI
2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde benzin ve motorin satışlarında artış yaşandı. Benzin satışları yüzde 37,31 artışla 1 milyon 577 bin 66 metreküp olurken, motorin satışları yüzde 6,74 artışla 11 milyon 641 bin 341 metreküp seviyesine ulaştı.

Fuel oil satışları yüzde 53,38 artışla 96 bin 148 ton, gazyağı satışları yüzde 18,54 düşüşle 760 metreküp, otogaz satışları ise yüzde 10,60 artışla 1 milyon 146 bin 313 ton olarak gerçekleşti.

Etiketler benzin akaryakıt
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