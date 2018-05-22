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  3. 22 Mayıs 2018 08:19

Benzin ve motorinde ikinci zam pompadan döndü

Petrol ve kurdaki artış kaynaklı benzin 25 kuruş, motorin 23 kuruş ve LPG de 9 kuruş zamlandı. Ancak ÖTV indirimiyle pompa fiyatlarında değişiklik yapılmadı.

Benzin ve motorinde ikinci zam pompadan döndü
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22 Mayıs gece yarısından itibaren benzin 25 kuruş, motorin 23 kuruş ve LPG Otogaz da 9 kuruş zamlandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) rafineri çıkış fiyatlarından kaynaklanan değişimin Ötv’den karşılanacağını belirterek pompa fiyatlarına yansımayacağını belirtti.

Hatırlanacağı üzere benzin, motorin, LPG ve petrol bazlı ürünlerde petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlar nedeniyle  meydana gelen yüksek fiyatlara karşı Bakanlar Kurulu, Ürünlere gelecek zam oranı kadar ÖTV oranında indirim yapılacağını duyurmuştu.

Akaryakıta gelen bu zam özel tüketim vergisinde düzenlemeye gitmesinin ardından akartyakıt fiyatlarına ikinci zam da geldi.

Motorinde 32, benzinde 27 kuruş zam yapılmadıMotorinde 32, benzinde 27 kuruş zam yapılmadı

Benzin, motorin ve LPG'de ÖTV düzenlemesiBenzin, motorin ve LPG'de ÖTV düzenlemesi

 

 

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