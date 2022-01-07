Benzin ve motorine bir zam daha!

EPGİS'ten yapılan açıklamada pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde benzin ve motorine zam geldi.

EPGİS tarafından motorin ve benzine zam açıklaması yapıldı. Yeni benzin ve motorin zammının gece yarısından itibaren geçerli olacağı belirtilirken zamlar pompa satış fiyatlarına yansıtılacak.

EPGİS'ten yapılan zam açıklaması:

Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 63, motorinde 94 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.