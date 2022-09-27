Benzin ve motorine büyük indirim beklentisi

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Peki akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam olacak mı? İşte güncel fiyatlar...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 83,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,32 artarak 83,95 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,83 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki artışta, arz yönlü belirsizlikler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üreticilerinden beklenen arz kesintisi etkili oldu. Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşıyla gerginliğin artması ve yeni AB yaptırımları ihtimaliyle yükselişe geçti.

Yatırımcılar, OPEC+ üreticilerinin kasım ayı üretimlerine karar verecekleri 5 Ekim'deki toplantısına odaklandı. Grup, ekim ayında üretimi günde 100 bin varil azaltmayı kabul etmişti.

Küresel ekonomik durgunluk korkuları ve ABD dolarının yükselen değerinden kaynaklanan talep endişeleri nedeniyle petrol fiyatları dün 9 ayın en düşük seviyelerine inmişti.

Brent petrolde teknik olarak 84,23 ile 84,53 dolar aralığının direnç, 83,29 ile 83,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AKARYAKITTA BÜYÜK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petroldeki sert düşüş nedeniyle benzin ve motorin fiyatında indirim beklentisi oluştu. Sektör temsilcileri tarafından ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 lira civarında indirim yapılması bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.07 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19.23 liradan satılıyor.