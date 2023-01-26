Benzin ve motorine çifte zam sonrası çifte indirimcik

Zam üstüne zam gelerek rekor üstüne rekor kıran benzin ve motorin fiyatlarına çifte indirim geliyor. Ancak hemen sevinmeyin. Çünkü benzin ve motorine gelecek bu çifte indirim fiyatlarda sadece küsuratları silecek... İşte indirim öncesi ve sonrası benzin ve motorin fiyatları...

Brent petrol fiyatının 2023 yılının başında yaşadığı sert düşüş sonrasında yeniden 90 dolara doğru koşmaya başlamasıyla benzin ve motorin fiyatlarında zam üstüne zam dönemi yeniden başlamış önce benzine 1,26 TL, ardından da motorine 0,84 TL'lik iki zam peş peşe gelmişti.

Bu zamların ardından şimdi de indirim haberi geldi. Ancak yapılan zamların ardından gelen indirim oranı araç sahiplerini mutlu etmeyecek.

2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2022 yılı boyunca yağmur gibi yağan ve 2023 yılının daha ilk ayı bitmeden gelen zamlar nedeniyle benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayandı.

Bu astronomik zamlar sonrası 27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorine indirim geleceği öğrenildi.

Ancak indirim gelen zamların sadece küsuratını silecek.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre 27 Ocak cuma gününden geçerli olmak üzere; benzin ve motorinde sadece 60'ar kuruş indirim bekleniyor.

BENZİNE VE MOTORİNE ÇİFTE ZAM

Hatırlanacağı gibi dün itibariyle ( 25 Ocak Çarşamba ) benzinin litre fiyatına 1 TL 26 Kuruş daha zam geldi ve benzinin litre fiyatı İstanbul'da 21,71 TL'ye, Ankara'da 21,89 TL'ye, İzmir'de ise 21,87 TL'ye yükseldi.

Ancak benzin fiyatlarına gelen bu dev zam sonrasında bir zam da motorine geldi ve motorinin litre fiyatı bugün itibariyle ( 26 Ocak Perşembe ) 0,84 TL arttı. Son zamla zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23,19 TL'den 24,03 TL'ye, Ankara'da 23,45 TL'den 24,29 TL''ye, İzmir'de ise 23,51 TL'den 24,35 TL'ye yükseldi.

LPG'de ise henüz bir fiyat değişikliği açıklanmadı.

Yarın ( 27 Ocak Cuma ) itibariyle hem benzine hem de motorine gelecek indirim ise 60 Kuruş olarak açıklandı. Yani bu indirim rekor üstüne rekor kıran benzin ve motorin fiyatlarında sadece küsuratları silecek...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 21,71 TL ( İndirim sonrası 21,11 TL olacak )

Motorin fiyatı: 24,02 TL ( İndirim sonrası 23,42 TL olacak )

LPG fiyatı: 10,81 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 21,94 TL ( İndirim sonrası 21,34 TL olacak )

Motorin fiyatı: 24,28 TL ( İndirim sonrası 23,68 TL olacak )

LPG fiyatı: 10,76 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,87 TL ( İndirim sonrası 21,27 TL olacak )

Motorin fiyatı: 24,34 TL ( İndirim sonrası 23,74 TL olacak )

LPG fiyatı: 10,85 TL

EPGİS zam ve indirimleri artık neden açıklamıyor ?

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Benzin ve motorin 2022 yılı başında kaç paraydı ?

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi. Yılın ilk yarısına gelindiğinde benzin 28,46 TL’ye yükseldi. 6 ay içinde fiyattaki artış oranı yüzde 120’yi buldu. Yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı gerileme gösteren benzinin litresi en düşük rakamı 18,66 TL ile Eylül ayında gördü. Fakat bu rakam kısa süreli oldu ve fiyat tekrar yükselişe geçti. Bu ay petrolün yıl içi en düşük seviyeye gerilemesi ile fiyat 18,62 TL’ye indi. Son zam ile benzinin litresi 19,46 TL’ye yükseldi. Zammın ardından benzindeki yıl içi yükseliş oranı yüzde 44 oldu.

2022 yılı sene başında benzinden daha düşük olan litre fiyatı gelen seri zamlarla Haziran ayında 29,99 TL’ye çıktı. 6 ay içinde fiyat yüzde 135 oranında rekor artış gösterdi. Yılın ikinci yarısında başlayan indirimle 22,07 TL’ye geriledi. Bugün itibarıyla motorinde yıllık yükseliş oranı yüzde 73.

Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.

Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.

Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Rafineri fiyat oluşumu şöyle:

Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)

Gümrüksüz rafineri fiyatı ne demek?

Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.

Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.