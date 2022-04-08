Benzin ve motorine indirim geliyor! Tarih ve indirim miktarı belli oldu

Brent petrolün varil fiyatının 100 doların altına gerilmesiyle benzin ve motorine indirim bekleniyor.

Uluslararası piyasalarda bret petrol fiyatı uzun bir süre sonra 100 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş, motorine indirimi gündeme getirdi. 11 Nisan'ı 12 Nisan'ı bağlayan gece motorine 1.5 TL indirim bekleniyor.

KRT'den Olcay Dilek'in haberine göre sektör temsilcileri, verilerin her an değişebildiğini belirterek, “Motorinde indirim hemen hemen kesin. Tutar, verilerdeki oynaklığa göre değişebilir. Şu anki verilere göre litrede 1.5 TL indirim var” dedi.

Yapılacak indirimlerle birlikte motorinin litre fiyatı 20 lira seviyesine inmiş olacak.

BENZİNE İNDİRİM YOLDA

Sektör temsilcileri, benzinde indirim olup olmayacağı sorusu üzerine, “Brent petrol ve küresel piyasalarda söz konusu ürünün ton fiyatının biraz daha düşmesi halinde benzinde de hafta ortasında bir indirim gündeme gelebilir” diye konuştu.

GÜNCEL MOTORİN, BENZİN VE LPG FİYATI

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 19,00 TL'ye, Ankara'da 19,11 TL'ye, İzmir'de 19,12 TL'ye satılıyor.

Otogazın litresi İstanbul’da 12,08 TL’ye, Ankara’da 11,96 TL’ye, İzmir’de 11,95 TL’ye satılıyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Petrol fiyatları, IEA’nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını açıklamasının ardından düştü.

IEA Başkanı Fatih Birol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, piyasaya sürülecek 120 milyon varilin 60 milyon varilinin ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden karşılanacağını kaydetti.