Benzin ve motorine indirim kapıda! Petrol düşüşe geçti
Çin'de koronavirüs vakalarının artması ve kapanma tedbirlerinin artacağı endişesiyle petrol fiyatları düşüşe geçti.
Petrol piyasasında Çin'deki salgına ilişkin gelişmeler yeni haftanın ilk işlem gününde fiyatlamalar üzerinde temel belirleyici oldu. Talebin gerileyeceğine yönelik endişelerle ABD ham petrolü 100 doların altını gördü.
Brent petrol de yüzde 3'e varan düşüşle 104 doların altını gördü.
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
Benzin ve motorin fiyatlarına 25 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde indirim gelmedi.
Güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:
İstanbul'da benzin fiyatı 19 TL
İstanbul'da motorin fiyatı 22,01 TL
İzmir'de benzin fiyatı 19,11 TL
İzmir'de motorin fiyatı 22,10 TL
Ankara'da benzin fiyatı 19.11 TL
Ankara'da motorin fiyatı 22.11 TL
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