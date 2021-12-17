Benzin ve motorine yine yeniden zam geliyor

Döviz kurunun Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürerken Türkiye zamla yatıp, zamla kalkmaya devam ediyor. Benzine dün gelen 56 kuruşluk zammın ardından benzin ve motorine bir kez daha zam geliyor.

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve durdurulamayan yükseliş, başta akaryakıt ve gıda ürünlerinde halka zam olarak dönerken, benzin ve motorine bir zam daha yolda. Dün 56 kuruş zamlanan benzine 69 kuruş, motorine ise 1 lira 13 kuruş zam bekleniyor.

Dolar/TL kurunda yaşanan hareketlilikten dolayı akaryakıt fiyatlarına art arda zam gelmeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre son olarak dün 56 kuruş zamlanan benzine bu geceden itibaren 66 kuruş daha zam gelecek. Motorindeki zam beklentisi ise 1 lira 13 kuruş.

Son zamlarla birlikte son iki günde akaryakıta gelen zam yüzde 10 olacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.