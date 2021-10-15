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Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Benzin ve motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Motorinin litre fiyatında 41 kuruş, benzinde ise 14 kuruşluk artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 37, motorinin litre fiyatına ise 41 kuruş zam geldi. 

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzin zammı pompa fiyatına ortalama 14 kuruş olarak yansıyacak. Kalan 23 kuruşluk kısım ise devredeki Eşel Mobil sistemi gereği ÖTV gelirinden karşılanacak.

Motorine gelen 41 kuruşluk zammın tamamı ise pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,85 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,99 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,79 liradan 7,93 liraya, İzmir'de 7,87 liradan 8,01 liraya çıkacak.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 7,58 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,99 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,52 liradan 7,93 liraya, İzmir'de 7,60 liradan 8,01 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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