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Benzindeki indirim pompaya yansıdı

Benzindeki indirim pompaya yansıdı
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Petrol piyasalarındaki dalgalanmalar neticesinde benzin fiyatına indirim geldi. İşte güncellenen benzin ve motorin fiyatları.

Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin ve motorinin litre fiyatı kaç para, dizel yakıtın ne kadar olduğu merak konusu...

İşte 7 Eylül 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 41. 52 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 41.40 TL
Motorin litre fiyatı: 43.16 TL
LPG litre fiyatı: 24. 59 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 41.85 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 42.30 TL
Motorin litre fiyatı: 44.16 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL

Etiketler benzin akaryakıt fiyat akaryakıt indirim benzin fiyat
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