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Benzinden sonra LPG'ye de zam yolda!

Benzinden sonra LPG'ye de zam yolda!

LPG’ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam yapılmasına karar verildiği iddia edildi.

Sözcü’nün haberine göre; akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre LPG’ye yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 71 kuruş zam kararı alındı.

Zam pompa fiyatına da yansıyacak.

Dün gece de Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda benzine 29 kuruş zam yapılmış, bu zam EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığı için pompa fiyatına yansımamıştı.

Zamla birlikte LPG’nin litresi İzmir’de 5.81 TL’ye, İstanbul’da 5.91 TL’ye ve Ankara’da 5.95 TL’ye yükselmiş olacak.

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 SON ZAM 6 GÜN ÖNCE YAPILMIŞTI
Öte yandan, LPG fiyatına 24 Eylül’de de 15 kuruş zam yapılmıştı.

Fiyat artışının ardından Ankara’da ortalama 5.09 liradan satılan LPG’nin litre fiyatı 5.24 lira olmuştu. LPG’nin litresi İstanbul’da 5.05 liradan 5.20 liraya, İzmir’de ise 4.95 liradan 5.10 liraya çıkmıştı.

Sözcü

Etiketler ZAM lpg elektrik
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