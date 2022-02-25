Benzine 1 TL 61 Kr ve motorine 1 TL 51 Kr zam geliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekat başlatmasının ardından piyasalar karıştı. Dolar/TL ve petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından benzin ve motorine rekor zam bekleniyor.

Rusya’nın Ukrayna'ya müdahalesi, dolar, altın ve petrol fiyatlarında keskin şekilde yükselişine sebep oldu.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından piyasalar hareketlendi. Dolar/TL ve petrol fiyatları yükselişe geçti.

Petrol fiyatları, keskin yükselerek yüzde 4'ün üzerinde prim yaptı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı LCOc1 yüzde 6.5 artarak 103 doları aştı.

Bu gelişmelerin üzerine akaryakıt fiyatlarında zam kaçınılmaz oldu.

Akaryakıt sektörü temsilcileri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Benzin grubunda 1,61 TL, motorin grubunda 1,51 TL fiyat artışı beklenmektedir.

Ancak fiyat değişikliklerinin ne zaman ve ne kadar olacağı ile ilgili son karar üst makamlarca verilmektedir."

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, benzin ve motorinde büyük zam beklendiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Demir, "Mevcut durumda cuma geceden geçerli olmak üzere 1,20-1,60 TL arasında bir zam muhtemel. Motorinde 1 TL'nin üzerinde ve pazartesi geceden geçerli olacak şekilde" ifadelerine yer verdi.

BEKLENEN ZAM 1 TL'NİN ÜSTÜNDE

Ekonomist Demir'in paylaşımı şu şekilde: