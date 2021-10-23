Benzine 44 kuruş zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki artış durdurulamıyor. Benzinin litre fiyatına 26 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş zam geleceği bildirildi.

Döviz kurlarındaki artış ve küresel enerji krizi nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor.

Geçtiğimiz hafta 14 kuruş zam yapılan benzinin litre fiyatında 44 kuruş zam yapılacağı bildirildi. Zamlı fiyatlar 26 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,99 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,43 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,93 liradan 8,37 liraya, İzmir'de 8 liradan 8,44 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.