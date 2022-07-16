Benzine bir indirim daha geliyor: 23 liranın altına düşecek
Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle pazartesi gecesi benzine indirim gelecek.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzinin litre fiyatı 18 Temmuz Pazartesi gecesinden itibaren 96 kuruş düşecek.
İndirimin ardından benzinin litresi 22 lira 70 kuruşa düşecek.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle 14 Temmuz’da da benzine 1 lira 55 kuruşluk indirim gelmişti.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.37 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 23.66 TL'den satılıyor.
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