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Benzine büyük indirim geliyor

Benzine büyük indirim geliyor

Akaryakıta üst üste gelen zamların ardından bu sefer indirim geliyor. Benzine salı gününden itibaren 1.04 TL indirim bekleniyor. Motorin fiyatların ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorine art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi geliyor.

Benzinin litre fiyatında 30 Ağustos Salı gününden itibaren 1,04 TL indirim bekleniyor.

Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,91 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,16 satılıyor.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Geçen hafta 91.51 dolara kadar gerileyen brent petrol yeninden yükselişe geçti. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 100,85 dolardan işlem görüyor. 

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Peş peşe zam gelen motorin fiyatında büyük oyun! İşin uzmanı açıkladıPeş peşe zam gelen motorin fiyatında büyük oyun! İşin uzmanı açıkladıEkonomi

 

Etiketler benzine indirim motorin petrol
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