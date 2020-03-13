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  3. 13 Mart 2020 10:06

Benzine katılan etanol askıya alındı

Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Benzine katılan etanol askıya alındı
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Mustafa Varank açıklamasında “Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak. Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.” şeklinde konuştu.

ETANOL NEDİR ?

Etanol renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Benzinde kullanılmanın yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde de kullanılır.

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