Benzine katılan etanol askıya alındı

Mustafa Varank açıklamasında “Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak. Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak.” şeklinde konuştu.
ETANOL NEDİR ?
Etanol renksiz, hafif hoş kokulu ve yanıcı bir sıvı. Alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Ayrıca çözücü olarak kullanılmaktadır. Benzinde kullanılmanın yanı sıra kolonya ve dezenfektan üretiminde de kullanılır.
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