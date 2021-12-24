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Benzine ve motorine büyük indirim ama sakın sevinmeyin

Benzine ve motorine büyük indirim ama sakın sevinmeyin

Döviz fiyatlarının Cumhuriyet tarihi zirvesinden dönüşü sonrasında, akaryakıt fiyatlarında büyük indirimler bekleniyordu. Ancak öyle olmadı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte akaryakıt fiyatlarında bugünden itibaren fiyat düşüşleri pompa yerine ÖTV'ye yansıtıldı.

Dolar kurundaki yükselişten ötürü akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. Doların 18 liralardan 11 lira seviyesine gerilemesiyle, herkes pompada bir indirim bekliyordu. Beklenen indirim haberi geldi ama bu kez vatandaşı sevindirecek bir cinsten indirim değil.

İNDİRİM POMPAYA YANSIMADI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzine 1,63 lira, motorine ise 1,65 lira indirim geldi. Ancak indirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacağı belirtildi.

DOLAR 7 LİRA DÜŞTÜ, AKARYAKITA İNDİRİM YOK

Ancak bu durum eleştirileri de beraberinde getirdi. Dolar artarken üst üste gelen zamların, dolar düşerken pompaya yansımaması tepkilere neden oldu. Doların 7 lira birden düşmesinin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen hala akaryakıta bir indirim gelmedi.

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