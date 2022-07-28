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Benzine ve motorine dev zam beklentisi

Benzine ve motorine dev zam beklentisi

ABD Merkez Bankası'nın dün akşam açıkladığı faiz kararı sonrasında başta döviz olmak üzere, emtia ve petrol fiyatları da yükselişe geçince gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrildi. Kötü haber geldi... Hem benzinde hem de motorinde büyük zam bekleniyor.

Dünya gözünü FED'den gelen faiz kararına çevirmişken akaryakıt fiyatlarındaki dalgalı seyir devam ediyor. Rusya - Ukrayna savaşı ile fırlayan akaryakıt fiyatları, ABD'nin adımları ile bir miktar frenlenerek yeniden 100 dolar seviyesinin artına sarkmıştı.

FED'den gelen faiz kararı sonrasında ABD ham petrolü 99 dolara yaklaşırken, Brent petrol de 107 doları aştı.

Türkiye'de ise dolar kuru 17,90 TL'yi görürken, Fed kararı sonrası düşmesi beklendi ancak, düşüş göstermeyen dolara 17,88 TL civarında işlem görüyor.

Hem brent petroldeki yükseliş hem de dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına beklenen dev indirimleri boşa çıkarıyor.

En son pazartesi günü hem benzine hem de motorine dev indirim gelmişti.

ABD'de ise ham petrol stokları mayıs sonundan bu yana en büyük düşüşünü kaydederken, ihracat rekor seviyeye yükseldi.

ABD ham petrolü ile brent petrol arasındaki fark, Rusya'daki akışlardaki azalmanın Avrupa piyasasında sıkışmayı artırmasıyla genişlemeye devam ediyor.

FED, artan enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını 75 baz puan artırırken, Başkan Jerome Powell, zamların hızının bir noktada yavaşlayacağını söyledi.

Petrol son zamanlarda yatırımcıların ekonomik yavaşlama konusundaki endişeleri ve piyasayı sıkılaştırdığına dair işaretlerle dalgalanmıştı.

Seul merkezli VI Investment Kıdemli Emtia Analisti Will Sungchil Yun, "Powell'ın yorumları bazı enflasyonist endişelerini hafifleterek petrol dahil olmak üzere risk varlıklarına yönelik genel iştahı artırdı. Ham petrol, varil başına 100 dolar civarında işlem görmeye devam edecek” dedi.

GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Motorin

İstanbul: 24,51
Ankara: 24,64
İzmir 24,64

Benzin

İstanbul: 22,23
Ankara: 22,38
İzmir: 22,38

 

Etiketler benzine zam motorine zam zam benzin motorin
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