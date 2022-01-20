Benzine yine, yeniden ZAM geldi!

Yeni yılda yağmur gibi yağan zamlar aynı hızla devam ediyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 46 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litre fiyatı da 14 TL'yi aştı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı da 14 TL’yi geçti.

Benzine yapılan ve bu geceden itibaren uygulanacak zam, EPGİS tarafından duyuruldu. EPGİS açıklamasında, "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 46 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur" denildi.

Motorinin litre fiyatına dün gece 42 kuruş zam yapılmış ve litre fiyatı 14,34 TL’ye ulaşmıştı. Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı da 14 lirayı aşarak ve 14,12 TL’ye ulaştı.

SON 1 YILDA %94 ZAM!

CHP Sözcüsü Faik Öztark, akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlara tepki göstererek iktidarı eleştirdi. Öztrak,"'Faiz düştü, enflasyon da düştü, düşüyor' diyen; bugün de benzinin litresine 46 kuruş zam yaptı. 55 litrelik bir deponun benzin masrafı son bir yılda 400 liradan 777 liraya çıktı. Son bir yılda benzine gelen zam yüzde 94." dedi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ekonominin önündeki el freni durumuna geldiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı. ÖTV alınmaz ise enflasyon süratle aşağı gelir fiyatlar düşer. Piyasalara güven gelir" dedi.

Kovid-19 salgını ile mücadelenin neredeyse ikinci yılını tamamlamak üzere olduğumuzu söyleyen Palandöken, "2 yıldır pandemi sürecinin etkisiyle işyeri kapanan veya kapanmasa bile kısıtlamaların etkisiyle büyük bir iş kaybına uğrayan esnaf tam yeni yeni toparlanmaya başlıyordu ki bu kez de artan maliyetlerin altında ezildi. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarındaki artış esnafın işlerini yeniden durma noktasına getirdi. Pandemi sürecinde eşel mobil sistemiyle kontrol altında tutulan akaryakıt fiyatları döviz kurlarındaki artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Akaryakıt fiyatları artık ekonomik önünde el freni görevi görmeye başladı. Bu geçici dönem bitene kadar en azından benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı. Döviz kurları yaz aylarına doğru düşmeye başladığında akaryakıt fiyatları da düşecektir. . Ancak bugün esnafa ve çiftçiye destek için benzin ve motorinden ÖTV alınmamalı" şeklinde konuştu.