Benzinin fiyatı 6 TL'yi aştı

Bugünden itibaren Ankara'da ortalama 5,69 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,84 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,63 liradan 5,78 liraya, İzmir'de 5,65 liradan 5,80 liraya yükselecek. Artışla benzin bazı illerde 6 liraya yaklaşacak bazı ilçelerde geçecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatına en son 28 Şubat'ta 11 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİN İSTASYONLARINDA ZAM TABELASI

Bu fotoğraf dün İstanbul Topkapı'da çekildi.Türkiye’de benzin fiyatları öyle bir hal aldı ki zam haberini alan akaryakıt bayileri pankart yaptırdı. Bir görevlinin istasyon girişinde tuttuğu pankartta ‘yarın zam var’ yazısı bulunuyor. Sürücülere akaryakıtı zam uygulamaya geçmeden almaları konusunda uyarıda bulunuyor.