Berat Albayrak'ın istifasının ardından piyasalardaki düşüş sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa paylaşımından sonra resmi bir açıklama yapılmadı. Albayrak'ın istifası ve yeni Merkez Bankası Naci Ağbal'ın açıklamalarının ardından piyasada değişiklik söz konusu oldu.

Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 7.99 seviyesine kadar geriledi. Türk Lirası, dolar ve euro karşısında yüzde 5,5'ten fazla değer kazandı.

Şu dakikalarda dolar/TL 8,05 TL'den, Euro/TL 9,55 TL'den, Sterlin/TL 10,57 TL'den işlem görürken, Gram altın da 505 TL'den işlem görüyor.

Ons'u 1.953 dolardan fiyatlanan altında, çeyrek altın 829 TL'den, Cumhuriyet altını 3.284 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 6,65 TL'den işlem görüyor.

Diğer yandan BITCOIN 15.494 dolar seviyesinde.

Analistler, TCMB Başkanı Ağbal'ın açıklamalarının Türk lirası varlıkları olumlu etkilediğini belirtti. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Almanya'da dış ticaret dengesi ve Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Ağbal, banka olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu belirterek, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir." ifadelerini kullanmıştı.