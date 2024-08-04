BES yaptırmak mantıklı mı ? Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken yorum

Ünlü akademisyen ve ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bireysel emeklilik sistemi ile birikim yapmanın doğru mu, yanlış mı olduğunu dikkat çeken ifadelerle yorumladı.

Ünlü ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Özgür Demirtaş, bireysel emeklilik sistemine (BES) ilişkin görüşünü paylaştı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, “Neden bireysel emeklilik sistemi için düşüncelerinizi paylaşmıyorsunuz” sorusuna yanıt verdi.

Prof. Dr. Demirtaş, bireysel emeklilik hakkında bazı eleştirileri olduğunu belirterek, yine de yapılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Demirtaş bir kullanıcının bireysel emeklilik sistemiyle (BES) ilgili sorusuna yanıt verdi. Demirtaş BES'i "İnsanın kendinden para kaçırmasının bir yolu" olarak tanımladı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, BES’te yaşa ve risk algısına göre portföy dağılımının doğru yapılması gerekliliğine de dikkat çekti.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir? Basitçe Anlayalım

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), çalışanların emeklilik dönemi için kendi başlarına yaptıkları bir birikim planıdır. Devlet emekliliğine ek bir gelir kaynağı olarak düşünülebilir. Bu sistemde, çalışanlar maaşlarından belirli bir miktarı ayırıp özel emeklilik şirketlerine yatırırlar. Bu paralar, çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilir ve emeklilik yaşına gelindiğinde düzenli bir gelir olarak geri alınır.

BES'in Avantajları Nelerdir?

Devlet Katkısı: Devlet, BES'e yapılan katkıların bir kısmını devlet katkısı olarak öder. Bu da birikimlerin daha hızlı büyümesini sağlar.

Vergi Avantajları: BES'e yapılan katkılar, gelir vergisi matrahından düşülebilir.

Esneklik: Katkı payları ve yatırım seçenekleri kişiye özel olarak belirlenebilir.

Güvenli Yatırım: Birikimler, uzmanlar tarafından yönetilen fonlarda değerlendirilir.

BES Nasıl İşler?

Katkı Payı Belirleme: Kişi, maaşının belli bir yüzdesini katkı payı olarak belirler.

Fon Seçimi: Çeşitli risk düzeylerine sahip fonlar arasından kişiye uygun olanı seçilir.

Düzenli Ödeme: Belirlenen katkı payı, otomatik olarak hesaba yatırılır.

Emeklilik Dönemi: Emeklilik yaşına gelindiğinde birikimler, düzenli gelir veya tek seferde çekilebilir.

BES Kimler İçin Uygun?

Emekliliğe erken hazırlanmak isteyenler

Ek gelir elde etmek isteyenler

Geleceğini güvence altına almak isteyenler

Özetle; BES, bireylerin kendi emekliliklerini kendileri planlamalarına imkan tanıyan önemli bir sistemdir. Devlet katkısı ve vergi avantajları gibi birçok avantajı bulunur. Ancak, BES'e başlamadan önce detaylı bilgi almak ve uzmanlardan destek almak önemlidir.