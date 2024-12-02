Beşler Grup başarısını iki ödül ile taçlandırdı

Gaziantep'in en büyük 5 grubundan biri olan Beşler Grup, bölgenin en büyük un, makarna ve yem üreticisi konumunda yer alıyor. Beşler Grup bünyesinde faaliyet gösteren Beşler Un ve Beşyem, Gaziantep'te ''Üçüz Dönüşüm'' temasıyla sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla Gaziantep Sanayi Odası(GSO) tarafından 20 Kasım 2024 tarihinde düzenlenen 'Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni’nde ödüle layık görüldü.

GSO, kentteki sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak amacıyla Üçüz Dönüşüm olarak adlandırılan Yeşil Dönüşüm, Dijital Dönüşüm ve Sosyal Dönüşüm temasıyla Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni düzenlendi. Bu törende Gaziantep’in öncü markası Beşler Grup, Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreninde iki ödül birden aldı.



Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Beşler Un ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine giren Beşyem, GSO tarafından düzenlenen törende ödülünü aldı. Beşler Un adına ödülü; Yönetim Kurulu Üyesi Züleyha Çakmak, Beşyem adına ise Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Çakmak teslim aldı.

22 yıldır Türkiye’nin İlk 500 Sanayi Kuruluşu listesinde yer alarak istikrarlı bir başarı sergileyen Beşler Un, sektördeki güçlü konumunu pekiştirirken, özellikle güneydoğudaki etkileyici başarısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kaliteyi ve inovasyonu birleştiren şirket, bölgesel ve ulusal düzeydeki büyüme hikayesiyle, sektördeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Hakkında

Beşler Makarna Un İrmik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1992 yılında Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 24.000 m2'lik alanda buğday unu üretimine başladı. 1993 yılında günlük üretim kapasitesi 250 ton iken, teknolojisini sürekli yenileyerek kapasitesini artıran Beşler Un’un günlük üretim kapasitesi 2.100 tona ulaştı. Beşler Un, günümüzde tek yerleşkede 5 üniteden oluşan 2 fabrika binasıyla Türkiye'nin değil aynı zamanda Ortadoğu ve Balkanlarında en büyük un üretim tesisinden biri olma başarısını elde etti.



Ayrıca, yurt içinde bulunan 50 bayisi aracılığıyla pazarlama ağını genişleterek aranan bir marka olma özelliğini kazanan Beşler Un, yalnızca Türkiye'de değil aynı zamanda Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Sudan, KKTC, Togo, Somali, Etiyopya ve birçok Afrika ülkesiyle birlikte 50 ye yakın ülkede tercih edilen bir marka haline geldi.

Hasat dönemlerinde köylü ve çiftçiden yüksek miktarlarda buğday alımı yaparak bölgenin en büyük buğday alıcısı vizyonuna ulaşan Beşler Un, yurt içinde Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) depolarından, yurt dışında ise Kanada, Rusya, Ukrayna, Litvanya, Almanya gibi AB ülkelerinden alım yaparak yılda yaklaşık 700.000 ton ila 1.000.000 ton arasında buğday ithalatı gerçekleştiriyor.



2000 yılından itibaren Beşler Un, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı “İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” ve ihracat hacimlerinin dikkate alındığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firmaları” listelerine düzenli bir şekilde kesintisiz olarak girdi. Şirket, “İSO İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 2023 yılı “Üretimden Satışlar” kategorisinde 382. sırada yer almaktadır. Benzer şekilde Şirket, “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firmaları” listesinde 2022 yılı “Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamuller” sektör sıralamasında 36. sırada yer almakta olup, genel sıralamada 455. sırada yer almaktadır.



Beşler Un ayrıca, 2016 yılında Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi araştırmasında “Cirosunu En Çok Artıran Şirket” kategorisinde 3. sırada, “İhracatını En çok Artıran Şirket” kategorisinde ise 4. sırada yer aldı.