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Beyaz eşya satışları çakıldı

Beyaz eşya satışları çakıldı

Beyaz eşya satışları Haziran ayında yüzde 5 düştü, ihracatı ise yüzde 29 yükseldi.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) 6 ana ürün için yayımladığı verilere göre Haziran ayında beyaz eşya satışları yüzde 5 düşerken, beyaz eşya ihracatı yüzde 29 arttı.

Dünay'nın haberine göre Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 27, ihracatı yüzde 47 yükseldi.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Haziran’da azalan konut satışlarının etkisini hissettik" ifadesini kullandı.

 

Dünya

Etiketler Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği ihracat beyaz eşya
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