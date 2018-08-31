Beyaz eşyaya da zam yolda

Türkiye beyaz eşya pazarı bu yıl yüzde 5 civarında daralacak. Artan kur ve maliyet artışları nedeniyle pazarda zam ise kaçınılmaz görünüyor. Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, dövizdeki aşırı oynaklığın işleri zorlaştırdığını belirterek, “Yüksek kurkaynaklı tüm ekosistemde bir sıkıntı yaratılmış durumda. Bu yıl pazar yüzde 5 daralacaktır. Kur ve maliyet artışını tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz ama direnebildiğimiz kadar direneceğiz. Eldeki stoklarımız ve pazarın hareketlerine göre fiyat artışını minimumda tutacağız” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Şehriban Kıraç'ın haberine göre Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan da, 2018’in iç pazarda bir daralma ile kapanacağını öngördüklerini belirterek, “Globalleşen bir dünyada artan kurfarkının belirli kısmını mümkün olduğu kadar tüketiciye az yansıtıyoruz. Büyük kısmını sineye çektik” diye konuştu.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından IFA bugün Berlin’de kapılarını açıyor. Türkiye’den Arçelik’in markaları Beko, Grundig ve Vestel IFA’ya çıkarma yaptı. Beko, hızı ve narin yıkamayı bir arada sunan AquaTech teknolojili çamaşır makinesini ilk kez tanıttı. Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, robotların yakın gelecekte günlük hayatın bir parçası olacağını belirterek, “Arçelik olarak solar teknolojiyle evin içinde süpürge gibi çalışan bir robot üzerinde çalışıyoruz. Evin içindeki insanları ve hayvanları algılayacak. Gelecek yılki IFA’ya hazır olacak robotumuz” dedi.

Özellikle hammadde fiyatlarını etkileyen dolar kuru ile piyasada fiyat artışlarının kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çeken Bulgurlu, “Mecburen biz de artan maliyetleri kademe kademe olmasa da tüketiciye yansıtmak mecburiyetindeyiz. Tüketim düşüşü de bundan kaynaklanacak” diye konuştu.

Kurun ihracat anlamında avantaj sağladığını ifade eden Hakan Bulgurlu, “Ancak Sanayimizde ithalat olduğu için herkesin beklediği kadar avantaj sağlamıyor. Zaten Arçelik’in iş hacminin yüzde 65’ten fazlası uluslararası işlerden geliyor. Asya’da birçok yeni işimiz var. Filipinler ve Endonezya’da yeni şirketlerimiz var” değerlendirmesini yaptı.

Yeni pazarlar

Bulgurlu, Beko’nun yenilikçi ve akıllı teknolojilerinin global trendler ışığında şekillendiğini anlatarak, “Tüketici iç görülerini ve yeni trendleri temel alarak hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran ve sağlıklı yaşamı teşvik eden teknolojiler geliştiriyoruz” dedi.

Yerliye ilgi devletten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Apple iPhone’a karşı önerdiği Vestel Venus cep telefonları devlet kurumları ve belediyelerin siparişiyle haftalık satışlarını yüzde 50 artırdı. Son tüketicinin ilgisi ise zaman içinde belli olacak.

Bu yıl Berlin IFA’ya 28. kez katılan Vestel, 3 bin 800 metrekarelik standında 730 ürünü teknoloji severlerle buluşturuyor. Şirket Venus cep telefonlarının yeni modeli olan Z30’u ise IFA’da görücüye çıkardı. Z30’un asıl tanıtımı ise ekim ayında Türkiye’de yapılacak.

Fuar öncesi Vestel standında basın mensuplarıyla bir araya gelen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Cumhurbaşkanı’nın markamızı işaret etmesi bizi gururlandırdı ve şevklendirdi. İnanılmaz bir ilgi oldu. Resmi kuruluşlardan, bazı belediyelerden ciddi siparişler geldi. Bunları karşılıyoruz. Bu bir domino etkisi de yaratacak. Haftalık bazda satışlarımız yüzde 50 arttı. Tabii son tüketiciye yansıması biraz daha zaman alacak. Bizim malımız kaliteli ve ucuz. Yerli malına bir öncelik verilmesini bekliyoruz. Yerli malına tevecüh Türkiye’de biraz eksik kaldı” ifadesini kullandı.

Yerli malında artık tanımın farklı olduğunu herkesin birbirinden komponent ürün aldığını kaydeden Erdoğan, “Mühim olan özgün tasarım yapmak, ihracat ve katma değer sağlamak. Vestel markalı ürünlerde bugüne kadar 8 ülkeye 10 bin adetlik ihracat yaptık. Japonya’da satış için bir anlaşmamız oldu” ifadesini kullandı.

Sineye çektik

Beyaz eşya pazarında kur ve artan maliyetlerden kaynaklı olarak iç pazarda bir küçülmenin söz konusu olduğunu belirterek, 2018’in iç pazarda bir daralma ile kapanacağını öngördüklerini söyledi.

Kimsenin malına zam yapmak istemediğini vurgulayan Erdoğan, “Globalleşen bir dünyada artan kur farkının belirli kısmını mümkün olduğu kadar tüketiciye az yansıtıyoruz. Ama kur ve maliyetleri arttığı zaman herkes fiyat artışı yapıyor. Az miktarda zam yaptık. Büyük kısmını sineye çektik. Türkiye kur hareketlerinde biraz deneyimli. Öncelikle moralleri bozmamak lazım. Kurda öngörülebilir ve stabil bir yapıya gelinmesini umut ediyoruz” dedi.

Buharla pişirme zamanı

-Beko’nun IFA’da sergilediği ürünlerden Kombi Buharlı Fırın, pişirme esnasında farklı noktalardan buhar vererek yemeğin homojen bir şekilde pişmesini sağlıyor. Buharlı pişirme sayesinde gıdaların vitamin ve mineral değerleri korunuyor.

-EverFresh+ teknolojisine sahip buzdolapları meyve ve sebzelerde nem kaybını önlüyor ve 30 güne kadar saklanabilmelerini sağlıyor.

-AutoDosing teknolojisi, bulaşık makinelerinde deterjan miktarını kendi belirleyerek etkin ve ekonomik yıkama sağlıyor.

-Vacuum Blender, yeni vakum teknolojisi sayesindek besin değerlerini koruyor ve sağlıklı içecekler sunuyor.