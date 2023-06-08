Beymen'de üst düzey atama: Yeliz Kara, Beymen Kurumsal İletişim Direktörü oldu

Beymen Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Yeliz Kara'nın atandığı duyuruldu.

Beymen'den yapılan açıklamada, 1 Haziran 2023 itibariyle Beymen Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanan Yeliz Kara, Beymen Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde grubun kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi, lider iletişimi ve sürdürülebilirlik iletişiminin de aralarında olduğu tüm kurumsal iletişim çalışmalarını yürüteceği belirtildi.

YELİZ KARA KİMDİR?

Kariyer yaşamına 2004 yılında Hürriyet gazetesinde başlayan Yeliz Kara, haber muhabirliğinin ardından, ekonomi gazeteciliği alanında uzmanlaştı. 2011 yılından itibaren Koç Holding'in iletişim süreçlerinde görev alan Yeliz Kara, 2015 yılında Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörlüğü bünyesinde Medya İlişkileri Müdürlüğü'nü üstlenerek; stratejik iletişim, medya ilişkileri ve PR, kriz yönetimi, sosyal medya, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinin iletişim süreçlerini yönetti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi'nde sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapan Yeliz Kara, Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı.

Yeliz Kara evli ve bir çocuk annesidir.