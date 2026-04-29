Bianca Boya daralan pazarda yüzde 50 büyümeyi hedefliyor

Son iki yılda yaklaşık %50 daralan boya sektöründe Bianca Boya, 2026 için %50 büyüme hedefiyle ilerliyor. Üretim kapasitesini 12 bin tondan 18 bin ton boyaya çıkarmaya hazırlanan şirket, yenilikçi ürünleri ve saha gücüyle pazar payını artırmayı hedefliyor.

Kuruluşundan bu yana faaliyetlerini “kalite” ve “güven” ilkeleri üzerine inşa eden Bianca Boya, kısa vadeli görünürlük yerine uzun vadeli saha yatırımlarına odaklanan bir büyüme modeliyle sektörde farklılaşıyor. Yurt içinde 20’ye yakın bayi toplantısı, yurt içinde 17 taşeron buluşması gerçekleştiren şirket; yaklaşık 40 yurtdışı bayi seyahati ve 300’e yakın bölgesel boyacı semineri ile güçlü bir ekosistem oluşturdu.

Daralan Pazarda Fark Yaratan Strateji

Boya sektöründe 2024 ve 2025 yıllarında yaşanan %30–40’lık tonaj daralması, son iki yılda toplam pazarın yaklaşık %50 küçülmesine yol açarken, Bianca Boya bu zorlu tabloyu büyüme fırsatına çevirmeye odaklanıyor. Şirketin stratejisi, genel pazar büyümesine bağlı kalmak yerine mevcut pazarda daha fazla pay elde etmek üzerine kurulu.

Bianca Boya Kurucu Ortağı Veysel Feyzoğlu, bu yaklaşımı şöyle değerlendiriyor: “Pazarın daraldığı dönemler aslında doğru stratejiyle büyümenin mümkün olduğu zamanlardır. Biz odağımızı genel büyüklükten çok, sahadaki etkinliğimizi artırarak pazar payı kazanmaya çevirdik. Bu yapı, markanın yalnızca satışta değil, uygulama ve dağıtım tarafında da derinleşmesini sağladı. 2024-2025 yılında toplam ciromuz 900 milyon TL’ye ulaşırken, 2026’da bu rakamı 1 milyar 400 bine çıkarma hedefimiz var. Ciromuzun %10-12’si ise ihracattan geliyor. 32 ülkeye ihracatımız var. Bu yıl için ortaya koyduğumuz en az yüzde 50’lik büyüme hedefi de bu kararlılığın bir göstergesi. Elbette bu büyümeyi yalnızca rakamsal bir hedef olarak görmüyoruz. Bizim için büyüme; aynı zamanda daha fazla kullanıcıya ulaşmak, daha fazla yaşam alanına dokunmak ve sektöre daha fazla değer katmak anlamına geliyor. 2026 hedeflerimize baktığımızda, bu yaklaşımın daha da netleştiğini görüyoruz. Mevcut ürünlerimizde yakaladığımız ivmeyi koruyarak özellikle inşaat grubu tarafında büyümeyi hedefliyoruz.” dedi.

150 Bin TL’lik Yenileme, 6-7 Bin TL’ye İndi

Bianca Boya, pandemi sonrası hız kazanan “kendin yap” trendini erken yakalayarak geliştirdiği yeni nesil dönüşüm boyalarıyla, ev yenilemede ciddi bir maliyet avantajı sunuyor. “Her yeri boyayan boya” yaklaşımıyla mutfak dolaplarından seramik yüzeylere, banyolardan mobilyalara kadar geniş bir kullanım alanı yaratan ürün grubu, astar ve zımpara gerektirmeden uygulanabiliyor. Özellikle enflasyonist ortamda artan yenileme maliyetlerine karşı güçlü bir alternatif oluşturan Bianca Stella, yüksek tadilat giderlerini önemli ölçüde aşağı çekiyor. Geleneksel yöntemlerle 100-150 bin TL’yi bulabilen mutfak yenileme maliyeti, Bianca Boya ile yaklaşık 6-7 bin TL seviyesinde bireysel uygulamayla gerçekleştirilebiliyor. Bu da tüketiciye ortalama 15-20 kat arasında tasarruf imkanı sunuyor. Bu güçlü maliyet avantajı, markanın kısa sürede geniş kitlelere ulaşmasında belirleyici rol oynuyor.

Kadın Ustalarla Büyüyen Ekosistem

Bianca Boya’nın büyüme modelinin önemli ayaklarından birini de sosyal etki oluşturuyor. Özellikle kadın kullanıcıların yoğun ilgisiyle şekillenen bu model kapsamında bugüne kadar 6 binin üzerinde kadın usta eğitildi, yaklaşık bini aktif profesyonel olarak sahada yer almaya başladı. Ayrıca 20’ye yakın mağaza, kadın girişimciler tarafından işletiliyor.

Bianca Boya Kurucu Ortağı Mehmet Salih Özer, bu yapının önemine dikkat çekerek, “Bugün Bianca Boya olarak Türkiye boya sanayisinde ilk 10 firma arasında üst sıralarda, 6. ila 7. sıra bandında yerimizi aldık. Bu konum, bizim için bir sonuçtan öte daha büyük hedeflerin başlangıç noktası. Tüketici artık sadece estetik değil; hız, maliyet avantajı ve uygulanabilirlik istiyor. Hedefimiz çok net: Kullanıcıya sadece ürün değil, yaşam alanlarını dönüştüren çözümler sunmak. Öte yandan boya sektörü son iki yılda ciddi bir daralma sürecinden geçiyor. 2024 ve 2025 yıllarında tonaj bazında %30–40 küçülme yaşanırken, toplam pazarın yaklaşık %50 daraldığı görülüyor. Türkiye’de boya tüketiminin %85-90’ı yenileme, %10-15’i ise yeni inşaat kaynaklı gerçekleşiyor. Bianca Boya olarak, büyümeyi sadece rakamlarla değil, oluşturduğumuz etkiyle de ölçüyoruz. Kadınların üretim ve uygulama süreçlerine katılması, hem sektöre hem de markamıza ciddi bir değer katıyor.” şeklinde konuştu.

Üretim Gücü Artıyor, Hedef 18 Bin Ton

Operasyonel kapasitesini de büyüme hedefleri doğrultusunda artıran yerli marka Bianca Boya, toplamda 10 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren iki üretim tesisi ve 150 kişilik istihdam gücüyle üretimini sürdürüyor. Mevcut 12 bin tonluk kapasitenin, 2026 itibarıyla 18 bin ton bandına çıkarılması planlanıyor. Bu artış, şirketin büyüme hedeflerinin en önemli yapı taşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Teknik Performansla Rekabette Ayrışıyor

Bianca Vals serisi, örtücülük açısından TSE standartlarına göre “Sınıf 1” kategorisinde yer alan özel bir performans sunuyor. Ayrıca 12 litrelik Bianca Vals'in diğer markaların 15 litresine eşdeğer metraj sağlaması, kullanıcıya %20–25 avantaj getiriyor. Daha az kat uygulama ihtiyacı ise işçilik maliyetlerinde 5 bin TL’ye varan tasarruf anlamına geliyor.

Dijital ve Saha Büyümesi Birlikte İlerliyor

Pazar daralmasından dolayı boya sektörü son iki yılda reklam vermemesine rağmen Bianca Boya reklam ve pazarlama faaliyetlerini artırarak devam ediyor. Reklam kampanyaları sonrasında satışlarda 3 kat artış sağlanırken, sosyal medyada diğer markaların 10 katı farkıyla 741 bin takipçiye ulaşıldı. Ustalara yönelik kampanyalarda hedeflenen 3.000 kişi aşılarak 4 binin üzerine çıkılırken, yeni dönemde 10 bin ustaya ulaşılması planlanıyor. Kadın odaklı sosyal satış ağı ise 5 yıl içinde 9 kişiden 400’ün üzerine çıkarak hızlı bir ölçeklenme yakaladı.

Uluslararası Pazarlarda Yeni Fırsatlar

Yurt dışı büyümesini de hızlandıran Bianca Boya, 32 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, halihazırda Amazon Almanya üzerinden de satış gerçekleştiriyor. İngiltere ve Amerika pazarlarına giriş hazırlıkları sürerken, özellikle Avrupa’da bu ürün kategorisinin henüz gelişmemiş olması önemli bir fırsat alanı sunuyor.

Zorlu Koşullara Rağmen Kararlı Büyüme

Hammadde fiyatlarında %40–70 artış, üretim girdilerinin %65’inin ithal olması ve döviz kuru baskısı sektörü zorlamaya devam ediyor. Ancak Bianca Boya, bu zorlu koşullara rağmen yatırımlarını sürdürerek büyüme stratejisinden geri adım atmıyor. Şirket, dönüşüm boyasıyla yakaladığı ivmeyi inşaat ve sanayi boyaları segmentine taşıyarak, daralan pazarda büyümeye devam etmeyi hedefliyor.

Bianca Boya, güçlü saha ağı, yenilikçi ürün yaklaşımı ve sosyal etki yaratan modeliyle; küçülen bir sektörde büyümenin mümkün olduğunu ortaya koyan örneklerden biri olarak öne çıkıyor.