Binance, bir ülkede daha yasaklanıyor

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'ın başı dertten kurtulmuyor. İngiltere ve Kanada'dan sonra bir ülke daha Binance'a yasak getirdi.

Küresel çapta hizmet veren kripto para borsası Binance'ı bu sefer İtalya istememeye başladı. İtalya'daki piyasa regülatörleri yaptığı açıklamada Binance'ın İtalya'da faaliyet yetkisi olmadığı ve buna karşı olarak harekete geçildiğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Binance, İtalya'da yasaklanmış oldu.

İTALYANCA ERİŞİM VAR AMA YETKİ YOK

Binance'ın İtalyanca sitesinin olduğunu belirten piyasa regülatörleri buna rağmen yatırım hizmeti ve faaliyeti sağlayamayacağını duyurdu. Regülatörler, tasarruf sahiplerini de uyararak bilinçli ve azami özen göstererek yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

BINANCE YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA

Binance yetkilisi her yasaklama açıklamasının ardında yaptığı duyuruyu İtalya için de kullandı. Yetkili "Düzenleyicilerle çalışırken işbirlikçi bir yaklaşım benimsiyoruz ve uyum yükümlülüklerimizi çok ciddiye alıyoruz" dedi.

YASAKLAR İNGİLTERE İLE BAŞLADI

İngiltere, Binance'a ilk yasağı getiren ülke oldu. Ardından Kanada'nın belli eyaletlerinde kullanımı yasaklanan Binance'ı en son da Çin erişim kısıtlaması getirerek engellemeyi başardı.

BANKALAR DA ARACI OLMAK İSTEMİYOR

Dünyanın önde gelen bankaları Binance'a ödeme yapma işlemlerini askıya aldı. Barclays ve UBS bu bankaların başında geliyor.

Milyonlarca üyesi bulunan Binance yüzlerce kripto paranın alım-satım işlemlerine aracılık ediyor.