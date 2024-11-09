Binance TR'ye para gönderirken dikkat: Platformun ismi ve alan adı değişti

Kripto para borsası Binance TR, platformun unvanı ve alan adının değiştiğini duyurdu. Kullanıcıların Binance TR'ye para gönderirken yeni unvanı kullanması gerektiği belirtildi.

Binance TR, kısa bir süre önce yatırımcıları yakından ilgilendiren bir gelişmeyi paylaştı. Platform, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ünvanında ve alan adında değişikliğe gittiğini duyurdu.

BINANCE TR İSMİ VE ALAN ADI DEĞİŞTİ

Binance TR tarafından yapılan açıklamada, bundan böyle ”www.trbinance.com” yerine ”www.binance.tr” alan adının kullanılacağının altı çizildi. Halihazırda eski alan adıyla platforma erişmeye çalıştığınızda sizi otomatik olarak yeni isme yönlendiriyor.

Platformda yapılan tek değişiklik bu değil. Daha önce ”BN Teknoloji A.Ş.” olan şirket unvanı bundan böyle ”Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.” oldu.

PARA GÖNDERİRKEN DİKKAT!

Bu kritik değişiklerin kullanıcıları herhangi bir şekilde etkilemeyeceğinin garantisi veriliyor. Türk Lirası yatırma işlemlerinde bundan böyle alıcı adı kısmına platformun yeni unvanını yazmanız gerekiyor.

Platform tarafından yapılan açıklama ise şöyle:

”Regülasyonlara uyum taahhüdümüz çerçevesinde platformumuzda gerçekleşen bazı değişikliklerle ilgili sizleri bilgilendirmek isteriz. Bu kapsamda, şirket alan adımız ve unvanımızda aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

Platformumuza eski alan adımız olan 'www.trbinance.com' yerine, bundan böyle 'www.binance.tr' adresi üzerinden erişebileceksiniz. Eski alan adımız (www.trbinance.com) bir süre daha aktif kalmaya devam edecek olup sonrasında yalnızca 'www.binance.tr' alan adı aktif kalacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu’nda kripto varlıklarla ilgili yapılan düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla eski unvanımız olan 'BN Teknoloji A.Ş.', 'Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.' olarak güncellenmiştir. Bu değişiklikle birlikte, Türk Lirası yatırma işlemi yaparken alıcı adı kısmına yeni unvanımız olan 'Binance Turkey Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.' yazmanız gerekmektedir.

Yapılan güncellemeler, platformumuzun işleyişinde herhangi değişikliğe veya aksamaya neden olmayacaktır. ”