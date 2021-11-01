Binance'de para çekme işlemleri askıya alındı

Kripto para borsası Binance, bir saat içerisinde iki kez para çekme işlemlerini askıya aldı. Para çekme sırasında büyük bir birikme olduğu, ekiplerin konu üzerinde çalıştığı bildirildi.

Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası Binance, büyük bir birikme nedeniyle para çekme işlemlerini askıya aldığını açıkladı. İlk olarak yaklaşık 14.40 sularında para çekimini geçici olarak durdurduğunu açıklayan borsa, yaklaşık 30 dakika sonra işlemlerin yeniden açıldığını söyledi. Yaklaşık 40 dakika önce ise, ikinci kez para çekimini askıya aldığını duyuran şirket, ekiplerinin konu ile ilgili çalıştığını sözlerine ekledi.