Binance'den Türk kullanıcıları için dikkat çeken karar

Kripto para borsası Binance, Türkiye'deki kullanıcılarına yönelik yaptığı açıklamada, bugünden itibaren web sitesi ve mobil uygulamasındaki Türkçe dil seçeneğini kaldırdığını duyurdu.

En büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Türkiye'deki kullanıcılarına yönelik önemli bir açıklamada bulundu.

Duyuruda, Binance'in web sitesi ve uygulamasındaki Türkçe dil seçeneğinin 27 Eylül 2024 itibarıyla kaldırıldığı belirtildi.

Bu değişikliğin, 2 Temmuz’da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen ve Türkiye merkezli olmayan kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik getirilen yeni yasal düzenlemelere uygun olarak yapıldığı ifade edildi.

Yasal uyum süreci devam ediyor

Binance, Türkiye ve dünya genelinde yasal uyum çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüğünü ve düzenleyici gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Şirketin yaptığı açıklamada, yasa koyucularla yakın iş birliği içinde çalışarak gerekli tüm adımların atıldığı ve kullanıcı güvenliğini sağlamaya yönelik önlemlerin alındığı vurgulandı.