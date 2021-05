Binance'ın CEO'sundan ''Elon Musk'' uyarısı

Sert düşüşler yaşanan kripto para borsasında, Çin'in kripto para kararı ile ünlü milyarder iş insanı Elon Musk'ın paylaşımlarının etkili olduğu uzmanlar tarafından yorumlanıyor. Musk'ın paylaşımlarının piyasada etkili olmasının ardından Binance CEO'su Zhao, takipçilerini uyaran açıklamalar yaptı.

BINANCE'DA PARA ÇEKME İŞLEMİ GEÇİCİ OLARAK DURDU

Bitcoin'deki düşüşün ardından birçok yatırımcı coinlerini nakite çevirmeye ve para çekmeye başladı. Sistemlerde yaşanan yoğunluk Binance'ın ağını etkiledi ve yaklaşık olarak bir saat para çekme hizmeti vermemesine neden oldu. Bu duruma açıklık getiren Zhao, Binance'ın işlem platformunda piyasaların hızlı hareket ettiği zamanlarda problemler yaşanabildiğini, dünkü işlem durdurmanın da bundan kaynaklandığını belirtti.



ELON MUSK'I ELEŞTİRDİ VE TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Elon Musk'ın sürekli speküle ettiği kripto para piyasalarına ilişkin olarak Zhao "Musk'ın sözleri kripto para piyasalarını hareket ettiriyor, dikkatli olunması gerekiyor" yorumunu yaptı.

Zhao'nun bu uyarısının ardından, Musk bugün Twitter'dan tekrar paylaşım yaparak DOGE'nin bir dolar olabileceğini belirtti. Musk'ın paylaşımın ardından Dogecoin'de bir saat içinde yaklaşık yüzde 10 oranında artış oldu.



Zhao geçtiğimiz günlerde Elon Musk'ı Tesla'nın otomobilleri Bitcoin ile satmaktan vazgeçmesi üzerine Musk'ı takipten çıkmıştı. Zhao'nun Elon Musk'ı takipten çıktığını fark eden takipçisine "Bunu büyük bir mesele haline getirmedim, ancak fark ettin" dedi ve "Bu kendisine ya da başka bire karşı yaptığım bir şey değil. İstediğini söyleyebilir. Zaten çok fazla insan takip etmiyorum" açıklamasını yaptı.



İşte Zhao'nun o paylaşımı;

I didn't want to make a big deal out of it. But you noticed. Not against him, or anyone else for that matter. He can say what he wants. I don't follow many people anyway.