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Binance'ten halka arz açıklaması

Binance'ten halka arz açıklaması

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'nin ​CEO'su Changpeng Zhao, Binace US'in halka açılabileceğini söyledi.

Brian Brooks tarafından yönetilen ve Binance’den ayrı bir kuruluş olarak faaliyet gösteren San Francisco merkezli kripto para borsası Binance US, Binance’in karşılaştığı düzenleyici sorunlara rağmen hisselerini bir ABD borsasında alıp satmaya başlamak istiyor.

Tayland'da Siam Commercial Bank'ın girişim sermayesi bölümü SCB 10X tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Zhao, "ABD'deki ortağımız potansiyel halka arzı değerlendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil" diye konuştu.

Zhao, Binance'nin kendisinin halka açılmasının planlanmadığını ancak gelecekte planların değişebileceğini de söyledi.

 

Etiketler Binance kripto kripto borsası kripto para borsası chz
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