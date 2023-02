Binbin, Hollanda merkezli şirketi satın aldı

Elektrikli scooter kiralama şirketi BinBin, Hollanda merkezli GoSharing şirketinin hisselerini aldığını duyurdu.

Bulgaristan, Hırvatistan ve Bosna Hersek ile Doğu Avrupa’da başlattığı büyümeyi devam ettiren mikromobilite şirketi BinBin, Hollanda merkezli Go Sharing’in hisselerini devraldığını duyurdu. Faaliyet gösterdiği ülkelere Hollanda, Belçika, Almanya ve Avusturya’yı da dahil eden şirket, Avrupa’nın ilk 5 mikromobilite şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.

Hollanda merkezli İtalya, Belçika, Avusturya, Almanya ve Türkiye’de e-moped ve e-bisiklet hizmeti sunan mobilite girişimi Go Sharing’in hisselerini satın aldığını duyurdu.

“AVRUPA’NIN İLK 5 MİKROMOBİLİTE ŞİRKETİNDEN BİRİ OLMA HEDEFİNE EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ”

BinBin CEO’su Kadir Abdik, satın almaya ilişkin değerlendirmesinde, “Ulaşımda geleceğin mikromobilite çözümlerinde olduğu inancıyla 2019 yılında başladığımız yolculukta çok kısa sürede büyük mesafe katettik. Halihazırda BinBin markası altında 5 ülkede 21 şehirde 3 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyoruz. Organik büyümemize, yeni ülkeleri ve yeni şehirleri ağımıza katarak devam etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanında mikromobilite alanında Avrupa genelinde yaygın bir ağ oluşturmuş olan GO Sharing’in hisselerini devralarak Batı Avrupa’ya hızlı bir giriş yaptık. GO Sharing daha önce hizmet verdiği şehirlerde, mevcut marka kimliği ve rengi ile yoluna devam edecek. BinBin ve GO Sharing ekiplerinin sahip olduğu uzmanlık, bilgi birikimi ve deneyimin bir araya gelmesiyle her iki markamızla birlikte büyüme yolculuğumuzu çok daha güçlü ve sağlam şekilde sürdüreceğiz. Bu satın almanın ardından Türkiye’nin en büyük mikromobilite şirketi haline geliyoruz. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilir ve akıllı şehirlere katkıda bulunmak için çalışırken, operasyonel olarak Avrupa’da sahada olan ilk 5 mikromobilite şirketinden biri olma hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.