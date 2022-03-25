BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe oldu

Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’in mevcut durumu ve gelecek vizyonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yüksektepe, küresel çapta yaşanan gelişmelerle yerli teknolojilerin artan önemine değindi. Gökhan Yüksektepe, BiP’in Türkiye’de geliştirilmesinin ve bilgilerin güvenli şekilde korunmasının ülkemiz için önemli bir değer unsuru olduğunu vurguladı.

Kullanıcı talepleri doğrultusunda, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli iletişim platformu BiP’in Genel Müdürlüğüne Gökhan Yüksektepe atandı. BiP hakkında açıklamalarda bulunan Yüksektepe, BiP’in mevcut durumu ve gelecek planlarını değerlendirdi. Gökhan Yüksektepe değerlendirmesinde, siber güvenlik odağında kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

“Teknolojide yerliliğin kritik önemine bir kez daha tanık olduk”

Günümüzde kesintisiz ve güvenli iletişimin son derece önem taşıdığına değinen BiP Genel Müdürü Gökhan Yüksektepe, şunları söyledi: “Son zamanlarda dünya genelinde yaşanan gelişmeler ve buna paralel küresel uygulamalardaki kesintiler, teknolojide yerliliğin kritik önemine yeniden tanık olmamızı sağladı. Bugün teknoloji ihracatında güçlü ülkeler, artık kriz süreçlerinde ihraç ettikleri teknolojiler, ürün ve hizmetler üzerinden ülkelere yaptırımlar uygulayabiliyor, bu sebeple yerli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi hem iletişim ve teknoloji faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak hem de güvenlik açısından stratejik önem arz ediyor. Bu anlamda BiP’in, yerel uygulamaların değerinin arttığı bir dönemde ülke sınırlarımız içinde geliştirilmesi ve tüm kullanıcı verilerinin Türkiye sınırları içindeki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde titizlikle korunması, ülkemiz için stratejik bir değer oluşturuyor. Bunun yanı sıra Hindistan, Pakistan, Malezya, Bangladeş ve Endonezya başta olmak üzere toplam 192 ülkede 90 milyonu aşkın indirilme sayısına ulaşan ve globalde 4,5 kat büyüyen BiP’in uluslararası alandaki başarısı da güvenli bir platform olduğunu ortaya koyuyor. 33 ülkede 7 operatörle yaptığımız küresel anlaşmalarla birlikte 2022’de BiP’i daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yoğun çaba göstereceğiz. Standart mobil uygulama anlayışının ötesinde insanların birçok ihtiyacını karşılayabildikleri bir yaşam platformu olarak konumlandırdığımız BiP, milyonlara kesintisiz ve güvenli iletişim deneyimi sunmaya ve gelişmeye devam edecek.”

Kapsayıcı iletişim deneyimi için tüm operatör kullanıcılarına açık

Türkiye’de operatör fark etmeksizin internet kotasını harcamadan herkesin rahatlıkla kullanabildiği BiP, sunduğu birçok özellikle dikkat çekiyor. BiP’teki ‘Durum’ özelliğiyle kullanıcılar, Durum menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor. ‘Grup Taşıma’ özelliği sayesinde daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri kolayca BiP’e aktarılabiliyor. Ayrıca BiP’te 15 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmenin yanı sıra HD fotoğraf paylaşım seçeneği de bulunuyor. BiP’in içinde bulunan Acil Durum Butonu, deprem ve diğer doğal afet durumlarında hızlı, kolay ve kesintisiz iletişim kurulabilmesine yardımcı oluyor. İhtiyaç halinde uygulama içindeki butona basan kullanıcılar, önceden belirledikleri kişilere tek tuşla yardıma ihtiyaçları olup olmadığı bilgisini konumlarıyla birlikte gönderebiliyor. BiP’in ‘Kaybolan Mesaj’ özelliği sayesinde ise gönderilen mesajlar, seçilen süre boyunca sohbet ekranında görünüyor ve süre sonunda otomatik olarak siliniyor. ‘Anlık Çeviri’ özelliği mesajlaşma sırasında 106 farklı dilde sohbet etmeye imkan tanıyor. BiP’in kullanıcı verileri, Türkiye’deki yüksek güvenlikli veri merkezlerinde korunuyor.

Gökhan Yüksektepe kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü’ndeki lisans eğitimini 2000 yılında tamamlayan Gökhan Yüksektepe, MBA programındaki yüksek lisans derecesini ise İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2003 yılında aldı. İş hayatına 2000 yılında Turkcell’de Network Planlama Mühendisi olarak başlayan Yüksektepe, 2007-2015 yılları arasında Superonline’da Network Planlama Yöneticisi, 2015-2020 yılları arasında ise Turkcell Güney&Batı Bölge Saha Operasyon Direktörlüğü görevini üstlendi. Yüksektepe, 2020 yılından beri Dijital Servisler&Çözümler Grubu’nda Gelişen Platformlar Direktörlüğü görevini sürdürüyordu.