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Bir alkol grubuna daha zam geldi

Bir alkol grubuna daha zam geldi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir rakı grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

İğneden ipliğe her ürün zamlanmaya devam ediyor. Bugün bir alkollü içki grubuna daha zam geldi.

Mey Grubu'nun ardından Efe Rakı grubu ve bazı ithal viski, votka markalarına da zam geldiği duyuruldu. Gelişmeyle birlikte söz konusu rakı grubunun 35 cl'lik şişesi 149, 50 cl'lik şişesi 199, 70 cl'lik şişesi 279 ve litrelik şişesi ise 389 liraya yükseldi.

35 cl'lik şişe, fiyat artışından önce 129 liraydı. 

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni fiyat listesine yer verdi: 

Etiketler alkol zammı rakı zammı
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