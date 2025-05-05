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Bir dönem Türkiye'nin mobilya deviydi, satışa çıkarıldı

Bir dönem Türkiye'nin mobilya deviydi, satışa çıkarıldı
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Türkiye’nin önde gelen mobilya markalarından Bellona, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından ihale usulüyle satışa sunuldu.

 1995 yılında Kayseri’de kurulan ve Boydak Holding bünyesinde büyüyen Bellona’nın TSMF tarafından tüm paylarının devri için düzenlenen ihale, bugün saat 16.30’da teklif alımıyla sona erecek.

Yarın İstanbul Esentepe’deki TMSF merkezinde saat 10.00’da yapılacak açık artırmayla yeni sahibi belli olacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin 350 milyon lira teminat yatırması gerekiyor. 13 Nisan’da Resmi Gazete’de duyurulan satış, yerli ve yabancı yatırımcıların radarında.

 

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Etiketler bellona fetö TMSF satış ihale
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