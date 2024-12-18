Bir hazır giyim markası daha tarih oldu: Genel merkezini ve mağazalarını kapattı

Bir dönemin ikon markalarından Esprit resmen iflası için başvurdu. Bir zamanlara damgasını vuran marka 160 mağazasını kapattı...

1968 yılında ABD San Francisco’da kurulan Esprit, özellikle 80'ler ve 90'larda gençler arasında kült bir marka haline gelmişti. Ancak, değişen tüketici alışkanlıkları ve ekonomik zorluklar markayı derinden etkiledi. Esprit, New York’ta iflas başvurusunda bulunarak 3 milyon dolardan fazla borcu olduğunu açıkladı.

Manhattan'daki 38 bin metrekarelik genel merkezini kapatma kararı alan marka, bu binada çalışan sayısını 115’ten 50’ye düşürdü.

ABD operasyonlarındaki daralmaların yanı sıra, Esprit Avrupa’da da ciddi kayıplar verdi. Almanya, Belçika ve İsviçre’de bulunan toplam 160 mağazasını kapatan şirket, online mağazasını ise yeniden tasarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapattı.

Esprit’in COO’su Tony Strippoli, artan maliyetler ve Avrupa’daki olumsuz ekonomik koşulların, markanın yaşadığı zorlukları artırdığına dikkat çekti.