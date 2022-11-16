Bir HES daha özelleştiriliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kars'ta bulunan Dereiçi Hidroelektrik Santrali (Dereiçi HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazları özelleştirecek.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) Kars ilinde bulunan Kars’ta bulunan Dereiçi Hidroelektrik Santrali’nin (HES) işletme hakkının verilmesi yöntemi ile özelleştirileceğini duyurdu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖİB ilanına göre, 500 bin TL geçici teminat tutarı üzerinden yapılacak ihalenin tarihi 28 Aralık olarak belirlendi. ÖİB, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilecek.

Söz konusu ihalede, şartname ve tanıtım dokümanı bedeli 5 bin TL olarak belirlendi. İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık’ usulüyle gerçekleştirilecek. Ardından teklif sahiplerinin katılımıyla ‘açık artırma’ yapılacak.