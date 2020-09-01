''Bir sabah uyandığımızda ansızın doları 15 lira seviyesinde görebiliriz''

Ekonomist Selçuk Geçer, Halk TV'de katıldığı Savaş Kerimoğlu ile Günaydın Türkiye programında ekonomiye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçer, doların bir anda 15 lira seviyesine çıkabileceğini ileri sürdü.

Halk TV'de Savaş Kerimoğlu ile Günaydın Türkiye programına katılan ekonomist Selçuk Geçer, Türkiye ekonomisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçer; ABD ile ilişkiler, savaş tehlikesi gibi risklerden dolayı Türkiye'de doların bir sabah aniden 15 lira seviyelerine çıkabileceğini söyleyerek, "Bu ne demek biliyor musunuz? 5 bin dolarlarda bir altın ons değeri görebiliriz. Bu kadar riskin olduğu bir ortamda altının yükselmeme riski yok. Normal koşullarda 2 bin 300 sonra da 2 bin 500’e giden bir altın ons değeri göreceğiz. Gram altın ne olur? Türkiye’nin bu kadar riski varken doların yükselmeme ihtimali var mı? Yok. Doları şimdilik tutuyorlar ama bir sabah uyandığımızda ansızın doları 13, 14 hatta 15 lira seviyelerinde görebiliriz. Bu, bir sabah gram altını 1000 lira seviyelerinde görebileceğimiz anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

