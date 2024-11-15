Bir Türk devi daha satıldı

Danimarkalı lojistik şirketi DFDS, Ekol Lojistik'in uluslararası taşımacılık birimini satın almak için anlaşmaya vardı.

DFDS ile Ekol Lojistik arasında daha önce iptal olan satın alma anlaşmasında taraflar yeniden anlaşmaya vardı.

Satın alma, hisse alım anlaşmasının 1 Kasım'da feshedilmesinden bu yana kabul edilen revize edilmiş koşullar üzerinde varılan uzlaşıyla tamamlandı.

Söz konusu revizyon satın alma işlemine dahil edilen borç miktarıyla ilgili gerçekleşti. Ayrıca, DFDS'nin Yalova Limanı ile olan terminal anlaşmasının süresini uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Satın alma, DFDS'nin feribot/karayolu iş modelini Akdeniz bölgesine uyarlamasını sağlarken, Türkiye'yi DFDS'nin mevcut lojistik ağına bağlıyor.

İşlem, kredi finansmanı ve mevcut nakit fonların kullanımının bir kombinasyonu ile finanse edildi.

Daha önce işlemin iptal edilmesiyle ilgili olarak Bloomberg HT'ye konuşan Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul "DFDS ile birleşme kararımızın kapanışına son 24 saat kala şirket tarafından indirim talebi oldu, küçük bir miktar ama biz bunu yakışıksız bulduk" değerlendirmesini yapmıştı.

İşlemde işletme değeri 1,8 milyar Danimarka kronu (240 milyon euro) oldu.